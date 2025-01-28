«Ненавижу утро»: в Омске образовались многокилометровые пробки

Жители Омска оставляют негативные комментарии из-за пробок, которые, по их словам, образуются в утреннее время каждый день, сообщил gorod55.ru.

Издание отметило, что в городе есть несколько улиц, на которых пробки в утренний час пик — привычное явление. Утром 28 января затруднение движения было зафиксировано по всему городу. По данным 2ГИС, заторы достигли 8 баллов. Город55 назвал причины происшедшего: недостаточная пропускная способность городских магистралей, большое количество автомобилей в городе и многочисленные аварии. В частности, утром произошло около 10 ДТП. Три аварии случились на Красноярском тракте.

Омичи оставляют комментарии на онлайн-картах, которые, по мнению редакции, привычно написаны в негативной тональности.

«Пока телепаемся тут, на Красном пути пробка собирается. Ненавижу утро»; «Давайте пообещаем завтра в это же время собраться тут, тем же составом», — пишут горожане.

Издание напомнило, что 27 января в городе в утреннее время были зафиксированы 9-балльные пробки. Вечером добраться домой с работы проще не стало.

Ранее сообщалось, что кемеровчанка оставила негативный пост в соцсети из-за длительного ожидания автобусе на остановке в день, когда было морозно.