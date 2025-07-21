Необычные бабочки: россияне сравнили насекомых с леопардами

На улицах Кузбасса жители обращают внимание на необычных бабочек, которых ранее в регионе не встречали, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, горожане активно обсуждают бабочек в соцсетях, делятся видео и фото с ними. На одной из записей виднеется ярко-желтая бабочка с черными узорами и синими вкраплениями. По мнению пользователей, вторая бабочка будто похожа на леопарда. Туловище насекомого бело-коричневое, а на крыльях — леопардовый принт.

По данным издания, первая бабочка, которую обсуждают, — это махаон. Насекомое преимущественно находится в полях, поэтому горожане не встречали ранее их в черте населенного пункта. Считается, что бабочка c пушистым тельцем приносит удачу. Большую бабочку заметили в Белово, Новокузнецке и Кемерово.

По информации издания, бабочка с леопардовыми крыльями встречается в регионе реже. Жители Киселевска обсуждали встречу с бабочкой в соцсетях. Многие признались, что ранее не замечали необычной окраски насекомое. Один комментатор поделился предположением, с каким видом бабочки встретились горожане.

«Это медведица-кайя. Ночная бабочка. Ее гусениц в этом году много видели», — уточнила подписчица.

Ранее сообщалось, что в заказнике «Вальцовский» в Ступино обнаружили места обитания видов из Красной книги.