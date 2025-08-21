Необычные истории спасения детей вспомнили в годовщину Центра Рошаля

Детский клинический центр имени Леонида Рошаля в подмосковном Красногорске отмечает первую годовщину работы, за которую учреждение стало крупнейшим детским медицинским центром региона, сообщил REGIONS. Согласно данным, за этот период помощь получили более 200 тыс. юных пациентов, причем центр принимает не только жителей Подмосковья, но и тяжелобольных детей из различных регионов России.

Одним из наиболее запоминающихся случаев в практике центра стала история двухлетнего Яздана, который пострадал в результате нападения в аэропорту Шереметьево. Как сообщается, ребенок с серьезными травмами был доставлен в медицинское учреждение в бессознательном состоянии.

«Вся терапия была направлена на уменьшение отека мозга. Первые три-пять дней были наиболее критическими, так как в этот период страдают двигательные и когнитивные функции», — пояснила Шаповаленко.

Как отметила Шаповаленко, для полного восстановления утраченных функций организма и навыков ребенку потребуется примерно шесть месяцев реабилитации. Остальные истории — в материале REGIONS.

