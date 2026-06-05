Неожиданный эффект дождя: энтомолог пояснила, почему после ливня в парках становится опаснее

В июне в случае ежедневных обильных дождей может произойти резкий рост активности клещей. Энтомологи предупреждают: даже те газоны и парки, которые были обработаны специальными химическими средствами, могут стать опасными. Защитная химия смоется осадками, и паразиты вновь выйдут на охоту, сообщил nashgorod.ru.

По словам специалистов, влажность, которая сейчас установилась в городе, создает идеальные условия для нашествия этих насекомых. Сырая почва и влажная трава — та среда, в которой клещи чувствуют себя максимально комфортно и активно размножаются.

«После дождя клещи становятся более подвижными. Даже территории, которые ранее обработали инсектицидами, могут представлять опасность. Химия смывается дождем, и паразиты возвращаются в городские парки», — говорит кандидат биологических наук, энтомолог Анна Кузнецова.

Особую тревогу вызывает тот факт, что клещи являются переносчиками опасных инфекций. Поэтому после каждой прогулки специалисты советуют россиянам быть предельно внимательными. Рекомендации стандартные, но в текущих условиях они становятся критически важными: носить закрытую одежду, использовать репелленты и тщательно осматривать себя, своих детей и домашних животных после возвращения с улицы.

Эксперты прогнозируют, что высокий уровень активности клещей сохранится, например, в Тюмени до конца июня. Причем особенно тяжелая ситуация будет складываться после каждой новой волны дождей. Россиянам советуют планировать прогулки с осторожностью, а по возможности избегать мест с высокой травой и густыми кустарниками, где паразиты подстерегают свою жертву.

Ранее инфекционист Полякова раскрыла, чем опасны клещи и почему оба заболевания так похожи по названию.