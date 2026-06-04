Тиф, который не брюшной: инфекционист раскрыла, чем опасны клещи и почему оба заболевания так похожи по названию

Мало кто знает, но клещи способны заразить человека сразу двумя разновидностями тифа — сыпным и возвратным. И это не опечатка и не брюшной тиф, с которым их часто путают. Возбудители разные, клиника разная и лечение тоже разное. А общее название, как объяснила врач-инфекционист Дарья Полякова в интервью радио Sputnik , пришло из прошлого — времен, когда лабораторной диагностики не существовало, и врачи ориентировались только на симптомы. А главный из них на фоне высокой температуры и интоксикации — помутнение сознания. Отсюда и единый корень «тиф» для двух разных болезней.

По ее словам, возвратный клещевой тиф в России встречается в четко очерченных географических зонах: Сибирь, Урал, Алтай. Переносчики — клещи рода Argas. Болезнь коварна своим волнообразным течением. Все начинается как обычная тяжелая инфекция: температура резко взлетает до 39-40 градусов, сознание мутнеет, нарастает интоксикация. А потом — неожиданный облегчение: наступает период апирексии, когда температуры нет и человек чувствует себя нормально. Длится это до восьми дней. Затем волна накрывает снова. И так может повторяться до четырех раз. На пике температуры страдают сердце, бронхи, легкие. К счастью, при лечении выздоровление наступает быстрее и без этих качелей.

Медик добавила, что сыпной клещевой тиф географически близок: те же Сибирь, Урал, Алтай, плюс Дальний Восток. Но клиническая картина совсем другая. Заболевание стартует так же остро — под 39 и выше. Но дальше ключевой маркер: на месте укуса появляется воспаление, увеличиваются ближайшие лимфоузлы, а через три-четыре дня по телу — туловищу и конечностям — рассыпается сыпь. Под ударом оказываются сосуды, сердце и нервная система. И здесь уже нет тех светлых промежутков, как при возвратном тифе. Болезнь нарастает и держит без передышки.

По ее мнению, последствия в обоих случаях, если махнуть рукой на лечение, тяжелейшие. Вплоть до инвалидизации и летального исхода. Дарья Полякова подчеркивает это отдельно: без терапии смертельная опасность реальна для обоих тифов. Итог прост и страшен одновременно: клещ — не просто неприятный кровосос, а переносчик инфекций, способных разрушить нервную систему, сердце и сознание. И полагаться на удачу в эндемичных регионах нельзя — нужна диагностика и своевременное лечение.

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