Неожиданный поворот: Гидрометцентр предупреждает о резком похолодании до −8° в Подмосковье

По данным Гидрометцентра РФ, в ночь на понедельник, 23 марта, в Московском регионе вероятно существенное понижение температуры — до минус 8 градусов. Осадков в этот период не предвидится, облачный покров будет незначительным. Об этом агентству ТАСС сообщили со ссылкой на свежие прогностические данные.

«Ожидается, что предстоящей ночью столбики термометров опустятся в Москве до 3-5 градусов ниже нуля, а в Подмосковье — до минус 8 градусов, осадков не ожидается», — сказал собеседник агентства ТАСС.

В ведомстве напомнили, что на территории столицы и области сохраняется желтый уровень погодной опасности. Причина — возможное образование гололедицы на дорожном покрытии в ночные и утренние часы. Данный уровень занимает срединное положение в цветовой шкале метеопредупреждений и указывает на потенциально неблагоприятные условия.

Первый рабочий день наступающей недели порадует жителей столичного региона весенним теплом. Как обещают специалисты, при южном ветре скоростью 2–7 метров в секунду воздух прогреется до плюс 13 градусов.

Ранее сообщалось, что высота снежного покрова в Подмосковье стремительно идет на убыль.