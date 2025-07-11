«Непатриотично воспитаны»: многодетная ростовчанка считает жалобу на семью необоснованной

Мама троих детей из Ростова-на-Дону считает необоснованными жалобы, которые предъявляют к ее детям учителя местного лицея. Женщина уверена, что поводом стало обращение на горячую линию к президенту РФ из-за переполненных классов и некомпетентности педагогов, сообщила rostovgazeta.ru.

Женщина рассказала, что неоднократно обращалась в различные инстанции из-за ряда нарушений в здании учебного заведения. В частности, обращала внимание на неисполнение лицеем судебного решения по стадиону и по пожарной системе оповещения. По словам ростовчанки, в лицее работал педагог, подозреваемый по статье об умышленном причинении вреда средней тяжести. Жалобу также направляла в Роспотребнадзор.

Многодетная мама уверена, что администрация учебного заведения и некоторые родители написали жалобу на семью. По мнению женщины, учителя специально занижают оценки ее детям. Некоторые родители запрещают общаться своим детям с детьми ростовчанки. Жалобу на семью передали в органы опеки.

«На основании того, что дети якобы выглядят голодными, что они непатриотично воспитаны, школа и родители написали на нас жалобу. Хотя в подлинности подписей я сомневаюсь», — отметила мама школьников.

Мама рассказала, что они с мужем-предпринимателем занимаются воспитанием детей: водят их на секции, следят за успеваемостью, всесторонне развивают. По ее словам, семья много времени проводит вместе: выезжают на природу по выходным, уезжают на море в период каникул. Кредиты супруги не оформляют. Проживают в собственной квартире.

«Родители не просто покупают в магазине продукты, они заказывают молочные продукты у людей, которые имеют свою скотину. Частенько я заходила — у них очень чистенько в квартире. Я не знаю, к чему все эти оговоры», — рассказала RostovGazeta соседка многодетной мамы.

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