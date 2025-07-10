«Просто хочу видеться с детьми»: ветеран СВО после развода рассказал о жизни с мигранткой

Инженер с 15-летним стажем Андрей Марьин рассказал о проблемах, с которыми сталкивался во время проживания с супругой-мигранткой. После развода ветеран СВО доказывает, что не пытался совращать малолетнюю дочь. Он пытается добиться разрешения на общение с детьми, сообщил nashgorod.ru.

«Я просто хочу видеться с детьми. Не мщу, не требую. Просто хочу знать, как они живут, что они чувствуют, чтобы они помнили, что у них есть папа», — говорит Андрей в беседе с «Нашим городом».

Андрей рассказал, что влюбился в девушку из Узбекистана. У нее было ряд проблем, которые мужчина решал: оплачивал патент, оформлял РВП, помогал с оформлением гражданства РФ. Пара проживала вместе, когда уроженка Узбекистана забеременела. Андрей сделал ей предложение. Он знал, что на родине у девушки осталось двое детей от прошлого брака.

«Когда мы начали отношения, у нее был только узбекский паспорт и проблемы с выездом. Я заплатил штрафы», — рассказал мужчина.

По словам Андрея, после росписи жизнь изменилась кардинально. Супруга часто попадала в скандальные истории. Например, говорила, что работает поваром. На самом деле работу выполняли другие мигранты. В квартире постоянно проживали ее родственники. Со слов мужчины, он содержал всех родных жены. У пары родилась дочь, а потом сын.

«Я ей доверял. Но она начала и регистрировать в нашей квартире людей, которых я вообще не знаю — мигрантов», — отметил Марьин.

Андрей рассказал, что супруга часто пропадала. Когда дети болели, могла уехать на полночи. Мужчина решил развестись. В один день вернулся в пустую квартиру. Андрей признался, что расстроился, но не хотел усугублять конфликт. Общаться с детьми женщина не разрешала. После привлечения специализированных органов, бывшая супруга заявила о домогательствах к дочери. Мужчина остался без работы. Он решил уйти добровольцем на СВО.

«Я шел защищать Родину. Но еще верил, что, когда вернусь, ко мне поменяется отношение. Чтобы хоть где-то поняли — я не враг. Я — отец. Я просто хочу быть рядом со своими детьми», — рассказал ветеран СВО.

По словам мужчины, бывшая супруга препятствует общению с детьми. Суд разрешил встречи на нейтральной территории при людях. Женщина не приводит дочь и сына.

«Если бы хоть что-то подтвердилось, меня бы посадили. Я был бы в СИЗО. Но ничего не было, а мне уже запретили детей домой брать. Но вы думаете, мне разрешали с ними видеться в установленных рамках? Нет», — считает мужчина.

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