Неравнодушие коллег спасло жизнь жительнице Новокузнецка

Неравнодушие коллег спасло жизнь одинокой жительнице Новокузнецка, которая потеряла сознание у себя дома, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на полицию Кузбасса.

В ведомстве отметили, что в отделение обратились коллеги 55-летней женщины. Они рассказали, что днем ранее горожанка отпросилась с работы из-за плохого самочувствия. На следующий день она не вышла на работу. Сотрудники пытались дозвониться ей, но на телефонные звонки никто не отвечал.

В ведомстве сообщили, что сотрудники полиции прибыли по предоставленному адресу. Они обратили внимание, что из квартиры был виден включенный свет. Кроме того, раздавался звук работающего телевизора. Сотрудники приняли решение взламывать дверь, потому что на звонки никто не реагировал.

В полиции проинформировали, что сотрудники обнаружили женщину в бессознательном состоянии на полу. Они вызвали бригаду скорой помощи. Медики установили, что у горожанки случился приступ сосудистого заболевания. Ей оказали необходимую помощь. В настоящее время она проходит курс лечения.

«Руководитель предприятия, на котором работает женщина, поблагодарила полицейских за профессионализм и неравнодушие», — подчеркнули в полиции Кузбасса.

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