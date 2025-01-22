Стали известны подробности состояния здоровья актрисы Голубкиной

Актрисе Ларисе Голубкиной, известной по фильмам «Гусарская баллада» и «Сказка о царе Салтане», срочно понадобилась медицинская помощь, сообщил телеграм-канал SHOT. У нее наблюдается резкая потеря веса на фоне онкологического заболевания, она уже не может встать с постели.

К 84-летней актрисе прибыли врачи, которым она пожаловалась на сильные головные и телесные боли. Лариса Ивановна не может засыпать без снотворных, и ей ставят уколы для снятия боли, а также дают таблетки для облегчения страданий.

Врачи отметили значительное снижение массы тела, а также наличие пролежней — если ранее артистка могла передвигаться в инвалидном кресле, то сейчас она не может покинуть постель из-за общего упадка сил и даже отказывается от помощи со стороны родных. Скоро будет решено, нужна ли актрисе госпитализация.

Ранее сообщалось, что звезде «Гусарской баллады» предстоит пройти курс химиотерапии, чтобы добиться ремиссии.