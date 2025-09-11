Неравнодушные россияне собрали деньги для поездки в Дубай мамы пропавшей студентки

Мама студентки, которая пропала в 2024 году в Дагестане, отправилась на поиски дочери в Дубай, сообщил rostovgazeta.ru.

Отец пропавшей студентки рассказал, что неравнодушные россияне собрали для семьи деньги. По словам мужчины, инициаторами сбора были подписчики. Они не оповестили о своих планах, а просто перевели средства. Неравнодушные россияне верят, что семья воссоединится с дочерью.

«Честно говоря, нам было очень неудобно, мы об этом не просили. Но очень благодарны всем за то, что предоставили нам такую возможность», — отметил отец Анны Николай Цомартов.

По информации издания, мама пропавшей студентки отправилась в Дубай после появления фото. На снимке изображена девушка, которая визуально похожа на пропавшую Анну Цомартову. По словам отца девушки, правительство Дубая получило официальную просьбу проверить информацию о местонахождении студентки. Однако ответ долгое время не поступал. Женщина решила ехать самостоятельно. Семья надеялась, что на фото была именно их дочь, которая узнает о прибытии матери и сама обратится в гостиницу. Однако этого не произошло.

По данным издания, во время визита в Дубай мама девушки лично подала заявление в посольство. Она просит предоставить доступ к некоторой информации.

