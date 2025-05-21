Несчастный случай с летальным исходом произошел с заслуженным артистом РФ Нефедовым

Народный артист Удмуртии Владимир Нефедов погиб в возрасте 77 лет от удара током во время рыбалки, сообщил The Voice Mag.

По информации издания, руководство Государственного театра оперы и балета региона выразило слова соболезнования родным и близким артиста. В некрологе говорится, что народный артист останется в памяти как искренний и эмоциональный человек. Он не просто служил театру, но и уделял много времени развитию культуры. С особенным трепетом относился к молодым артистам, с которыми делился профессиональным опытом. Он всегда готов был найти время, чтобы провести для коллег занятие.

«Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким артиста. Он навсегда останется в наших сердцах», — говорится в некрологе.

В поисково-спасательной службе Удмуртии проинформировали, что во вторник, 20 мая, в одной из деревень Воткинского района было обнаружено обгорелое тело мужчины. По информации издания, тело принадлежит артисту. Вблизи найдена удочка и автомобиль со следами горения. В поисково-спасательной службе предположили, что мужчина мог во время заброса удочки задеть линию ЛЭП. Это стало причиной удара электрическим током. Специалисты напомнили, напряжением в сети достигает 110 тыс. вольт.

Ранее сообщалось, что обладатель Кубка Харламова погиб в 23 года из-за несчастного случая.