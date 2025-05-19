Обладатель Кубка Харламова погиб в 23 года из-за несчастного случая

Хоккеист, обладатель Кубка Харламова в составе «Динамо» Олег Гофман в результате несчастного случая ушел из жизни, сообщила пресс-служба московской команды в своем телеграм-канале.

В пресс-службе отметили, что хоккеист ушел из жизни ранним утром 18 мая. Хоккейный клуб «Динамо» Москва выразил глубочайшие соболезнования родным и близким спортсмена. Информация, что стало причиной гибели, не размещена в посте.

В пресс-службе проинформировали, что проститься с хоккеистом фанаты и неравнодушные люди смогут на Колычевском кладбище. Церемония состоится во вторник, 20 мая. Время начала мероприятия — 13:00.

«В составе молодежной команды бело-голубых провел 166 игр и в 2021-м году стал обладателем Кубка Харламова. Кроме того, на его счету числится 25 игр за команду ВХЛ», — отметили в пресс-службе.

Подписчики телеграм-канала московской команды выражают слова соболезнования семье хоккеиста. Они расстроены, что молодой человек погиб в раннем возрасте. Подписчики не делятся предположениями, что могло случиться со спортсменом. В пресс-службе отметили, что с трагических новостей начинать новую рабочую неделю тяжело.

«Бедный мальчишка. Сочувствую близким и друзьям…» — написал один из подписчиков.

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