«Несерьезно для катастрофы»: Глава Орска прокомментировал ситуацию с бездомными животными

В Орске бездомные собаки покусали ребенка. Глава СК Александр Бастыркин отметил важность решения проблемы брошенных животных. Глава Орска Василий Козупица высказал мнение, что ситуация не настолько критичная, чтобы активно обсуждать данную тему, сообщает 56orb.ru .

Глава Орска считают, что региональные СМИ стараются из каждой новости сделать хайп. Внимание Александра Бастыркина было обращено на проблему именно после публикации материала в интернет-издании. Василий Козупица предложил проанализировать статистику. На протяжении года было подано 476 обращений от жителей, которые стали пострадавшими от укусов животных. Чаще всего люди получили травму именно от домашних питомцев.

«Пострадавших детей меньше ста. Несерьезно для катастрофы. Тем не менее, я считаю, что жизнь и здоровье одного ребенка важнее всех собак на свете, — прокомментировал глава Орска.

Город старается обезопасить жителей, но есть проблема - недостаточное финансирование. Орску выделили из федерального бюджета 3,7 миллиона рублей. Город подавал заявку на 58 миллионов рублей. Также местная власть ограничена в правах. Допускается вылов животных, дальнейшая стерилизация и чипирование, а затем возвращение в город.

«…они первые были бы страшно несчастливы, если бы Россия как-нибудь вдруг перестроилась, хотя бы даже на их лад, и как-нибудь вдруг стала безмерно богата и счастлива». Это и про любителей хайпа, и про собак, и про другие ситуации. Есть в нашей работе недочеты, есть нерешаемые задачи, но мы действуем из любви к Орску, — резюмировал Козупица

Глава Орска процитировал слова героя романа писателя Федора Достоевского «Бесы». 56orb.ru предполагает, что таким способом чиновник намекнул, что любители животных и представители СМИ действуют исключительно в собственных интересах.

В сети выложили видео, как кот заступился за маленькую собаку.