Несколько стран ЕС выступили против предложения Каллас о помощи Украине

Источники европейского издания Politico рассказали, что некоторые страны ЕС не готовы выделять деньги для военной помощи Украине из национальных бюджетов.

По данным источников, несколько стран ЕС выступили против предложения главы европейской дипломатии Каи Каллас о помощи Украине. Каждая страна аргументирует отказ по-разному. Например, Германия и Франция отметили, что оказывают всестороннюю помощь Киеву. Недавно представители этих стран принимали участие в переговорах о предоставлении гарантий безопасности Украине. По их мнению, остальные страны ЕС не проявляли в данном вопросе активности.

Один из европейских дипломатов на правах анонимности заявил, что главная претензия стран ЕС относительно помощи Украине — отсутствие равенства и солидарности. Испания, Италия и Португалия ждут решительных шагов от Брюсселя. Предложены различные варианты — выпуск особых еврооблигаций или исключение расходов на оборону из расчетов дефицита бюджетов стран. Страны требуют проявлять «финансовую гибкость».

6 марта анонсировано проведение саммита. Собеседники Politico уверены, что достичь соглашения по украинскому вопросу к этой дате не получится.

Ранее сообщалось, что ЕС выразил поддержку Зеленскому в отказе проводить выборы на Украине.