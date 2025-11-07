Несладкая жизнь Миши и Маши: как забота туристов вредит здоровью медведей в заповеднике «Томская Писаница»

В пресс-службе музея-заповедника «Томская Писаница» обратились к посетителям с просьбой не кормить медведей лакомствами. Особенная просьба — не давать Маше и Мише сгущенку, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В пресс-службе отмечено, что в дикой природе хищники самостоятельно ищут себе еду. В музее-заповеднике учитывают физиологические особенности животных, поэтому составляют сбалансированный рацион питания. Медведей кормят мясом и рыбой, сезонными овощами и фруктами. Различные сладости, особенно сгущенка, негативно влияют на желудочно-кишечный тракт зверей. Медведи получают объем пищи, необходимый для полноценного развития животных. Продукты дают свежие и качественные.

«Пожалуйста, не кормите медведей Машу и Мишу в нашем зоопарке, особенно сгущенкой», — написано в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что сотрудники заповедника просят гостей не кормить медведей. Настоящая забота, по их мнению, — это наблюдение за животными через объектив фотоаппарата и просто визит. Посетителей призвали быть сознательными.

