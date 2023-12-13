Сначала в эфире телеканала Fox News украинский президент рассказал, что за 2023 год страна сохранила все те территории, контроль над которыми имела к началу нынешнего года. Уточнив, что даже маленькая деревня не была освобождена армией РФ.

Теперь же на пресс-конференции в Осло Владимир Зеленский высказал такое же мнение, отметив, что у армии РФ не было даже ни одной небольшой победы.

«В этом году у России не было ни одной победы. Они ничего не смогли сделать. Они не смогли занять ни одного села, я уже не говорю про города.», - заявил украинский президент Владимир Зеленский

Ссылаясь на официальные данные Минобороны РФ, ТАСС напоминает, какие украинские населенные пункты были освобождены военными России в 2023 году. В первую очередь - это Артемовск, который на Украине чаще называют Бахмутом. Примечательно, что ВСУ официально признавали, что потеряли контроль над городом.

Также в 2023 году российскими стали следующие населенные пункты: Соледар и Артемовское.

Армия РФ продолжает штурмовые операции на некоторых направлениях в зоне СВО. В частности, военные эксперты подтверждают положительную динамику в районе Авдеевки. Боец ВС РФ с позывным Стук рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о боях на данном направлении, а также поделился историями пленных украинцев, которые поддерживают нацистские взгляды.