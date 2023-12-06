В апреле у Авдеевки шли серьезные бои — Украина уже начала свое весеннее контрнаступление. В результате ВСУ попали в большое окружение, несколько десятков солдат противника сдались. Боец ВС РФ с позывным Стук поделился впечатлениями от разговоров с ними.

По словам Стука, ребята были всякие — и взрослые, и совсем молодые.

«Что самое обидное — вроде смотришь, тоже славяне, тоже здоровые, тоже все в татуировках. Только вот чувствуется какой-то негатив что ли. В глазах у них стоит радикализм: «Мы другие, мы сами по себе». Мы тоже по юности и во дворе дрались, и на разборки ходили, но никогда не было этих звериных повадок», — заметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как объяснил Стук, не все они в 2014 и 2015 годах выходили с нацистскими плакатами, но в свое время «заразились» этими настроениями. Как признавались пленные, в каждую часть отправляли одного-двух идейных нацистов или футбольных болельщиков с бешеным взглядом и радикальными идеями, чтобы они взращивали это семя в головах своих сослуживцев. Но кроме идеи у бойцов зачастую ничего не было.

«Лишь в редких исключениях у ВСУ были крутые автоматы и обвесы. В остальных случаях украинцы во время нашей атаки просто стояли на месте, чтобы не сверкать пятками, и ловили собой прилеты. А когда выходили, их чисто по-человечески было жалко, потому что они не понимали, за что идут», — вздохнул боец.

Стук заметил, что молодой и слабый ум легко впитывает «радикальную ерунду». Особенно, если речь идет о подростках и безотцовщинах. И ВСУ со своим провальным «контрнаступом» лишь вызывает жалость у российских солдат, продолжил боец.

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