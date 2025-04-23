Несовершеннолетнего сына Кадырова объявили секретарем Совбеза Чеченской Республики

По данным издания, о назначении официально объявлено не было. Однако в различных СМИ есть упоминания Адама Кадырова как секретаря Совета безопасности республики. Так, в материале от 21 апреля государственного агентства «Грозный-Информ» указано, что Адам Кадыров поручил устранить нарушения, выявленные на газонаполнительных станциях Чечни. Еще одно агентство «Чечня сегодня» сообщило, что заместители Адама Кадырова выполнили его поручение и провели рабочую встречу. В рамках мероприятия спикеры подвели итоги реализованных работ на объектах газонаполнительных станций.

«В рамках исполнения поручения Секретаря Совета безопасности Чеченской Республики Адама Рамзановича Кадырова, его заместители Аслан Жулагов и Саламбек Абдрашитов провели очередную рабочую встречу с первым заместителем начальника Главного управления МЧС России по Чеченской Республике Ризваном Залаевым», — указано в телеграм-канале Совета безопасности Чеченской Республики.

По информации издания, при переходе на сайт Совбеза можно найти информацию о руководстве ведомства. Возле должности секретаря указана фамилия сына Кадырова. Издание отметило, что назначение несовершеннолетних детей главы республики на престижные должности — не первый случай. Ранее стало известно, что сын главы Чечни занял должность куратора республиканского МВД в возрасте 17 лет. О назначении официально сообщили во время совещания представителей ведомства. Информацию также транслировали в эфире республиканских телеканалов.

Ранее сообщалось, что сын главы Чечни Ахмат Кадыров стал почетным гражданином Грозного.