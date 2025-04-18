Сын главы Чечни Ахмат Кадыров стал почетным гражданином Грозного

По информации издания, это произошло на торжественной церемонии открытия Республиканского центра спортивной борьбы имени Бувайсара Сайтиева. Награду вручил сам Кадыров.

На мероприятии также были вручены государственные награды представителям региональной Федерации спортивной борьбы. Награды получили как тренеры и спортсмены, так и сотрудники профильного ведомства.

Открытие Республиканского центра спортивной борьбы стало значимым событием для Грозного и всего региона. Комплекс включает восемь зон для борьбы, а также современный зрительный зал, вмещающий до 2 тыс. зрителей. При центре также предусмотрена гостиница на 60 номеров.

Ранее сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров наградил продюсера Иосифа Пригожина званием заслуженного деятеля искусств республики.