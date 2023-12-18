Несовершеннолетние из Пермского края рассказали, зачем поджигали трансформаторы и технику
Фото: [©Алексей Даничев/РИА Новости]
По факту нескольких случаев поджогов в Прикамье следователи завершили сбор материалов. Дело передано в суд. Подозреваемыми по факту преступлений являются два несовершеннолетних школьника, которые хотели таким образом подзаработать, сообщает properm.ru.
Оба происшествия произошли в марте 2023 года. Школьник нашел в интернет-мессенджере объявление о подработке. Необходимо было поджигать указанные объекты и публиковать в мессенджере фото и видео, которые доказывают факт поджога.
Школьник предложил подзаработать своему знакомому. Первым заданием стал поджог трансформаторной подстанции. Подростки не закончили дело из-за вмешательства прохожего, который заметил дым и оповестил службы спасения.
Вторым заданием стал поджог железного контейнера с аппаратурой, которая принадлежит местному СМИ. Требовалось залить контейнер бензином и поджечь. Сумма ущерба составила один миллион рублей.
Родители подростков возместили ущерб. Несовершеннолетние признались, что не понимали, какой ущерб наносят. В ближайшее время начнется первое заседание суда.
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