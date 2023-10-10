«Несуществующее отопление»: Жители Челябинска оставляют негативные комментарии в соцсетях

Жители Челябинска оставляют в местной группе социальной сети негативные комментарии из-за того, что отопление так и не включили, сообщает kursdela.biz .

«Холодно безумно, помогите включить отопление!», - пишет Надежда Уварова

Пользователи социальных сетей возмущены тем фактом, что местная власть информирует, что город готов к отопительному сезону: 97% домов уже подключены. Жители не верят в такие данные. Одна из местных жительниц рассказывает, что в доме очень сыро. Из-за этого заболели ее дети. К тому же, придется платить за отопление, несмотря на то, что до сих пор его так и не включили.

«Ходили в управляйку, кормят обещаниями. Дома сырость, оба ребенка сильно болеют. Неужели никто не несет за это ответственность? А потом и за отопление несуществующие платить нужно и за свет, который обогреватель наматывает, это совсем не серьезно!» — пишет Лариса Лопатина.

Под постом появилось много комментариев. Люди отмечают, что очень холодно. Они обращаются в управляющие компании, к местной администрации. Ответ один, что необходимо дождаться своей очереди. В итоге на улице с каждым днем холодает, а к кому обращаться с претензиями до сих пор неясно.

«Обращения в УСТЭК, ЧКТС ничего не меняют. Это намеренное причинение вреда здоровью?», - пишет Любовь Зайцева

Администрация Челябинска также оставила комментарий под обсуждением темы. Жителей призвали ждать. Отопление начали подключать 3 октября. Процесс должен быть завершен 10 числа. В случае вопросов или жалоб призвали обращаться в АО «УСТЭК-Челябинск».

Как поступать, если отопление не было включено в указанный ранее срок, ранее рассказал сотрудник пресс-службы администрации Одинцовского округа Петр Горохов.