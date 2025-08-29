«Нет абсолютно никакой пользы»: стоматолог предупредила о рисках чистки зубов мисваком

По мнению эксперта, основной проблемой является подготовка инструмента к использованию. Чтобы превратить твердую палочку в подобие щетки, ее необходимо тщательно разжевывать. Именно этот процесс создает прямую угрозу для целостности зубов. В результате такого разгрызания возникает риск механического повреждения эмали, а в отдельных случаях даже появления сколов на зубах.

В отличие от синтетической щетинки обычной зубной щетки, этот натуральный материал может становиться благоприятной средой для активного размножения различных микроорганизмов, отметила эксперт. Если кончик палочки не обновляется регулярно, она со временем способна превратиться из средства гигиены в настоящий рассадник бактерий.

«Большинство людей грызут мисвак, а не чистят им зубы, не делают необходимые движения, которые выметут все бактерии, поэтому от него нет абсолютно никакой пользы для полости рта», — сказала врач.

