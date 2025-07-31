Врач Ахмурзаев назвал способы распознать навязывание лишних услуг в стоматологии

Пациенты стоматологических клиник рискуют столкнуться с навязыванием неоговоренных изначально услуг и процедур, если подходят к выбору врача и учреждения без должной осмотрительности. Об этом предупредил ортодонт Юнус Ахмурзаев в интервью Pravda.Ru.

Отсутствие проверенных рекомендаций или знакомых специалистов, по словам Ахмурзаева, часто вынуждает людей искать клинику эмпирически. Ключевая задача пациента – получить качественное лечение по заранее согласованной цене, без неожиданных доплат в процессе. Эксперт подчеркивает, что фундамент безопасности – прозрачность клиники. Уже на первой консультации важно оценить, насколько детально врач презентует план лечения, вникает в проблему, предлагает варианты с четким перечнем манипуляций и их окончательной стоимостью. Ахмурзаев настаивает: все познается в сравнении, и рекомендует посетить несколько клиник и специалистов перед принятием решения.

Медик подчеркнул, что недобросовестные практики, такие как добавление непредусмотренных услуг в счет по ходу лечения, не только бьют по кошельку пациента, но и подрывают доверие к медицине в целом.

Как отмечает ортодонт, в условиях высокой конкуренции, особенно в Москве, клиники, практикующие навязывание услуг, быстро теряют репутацию и опускаются в рейтингах. Осознанный выбор на основе сравнения и внимания к открытости информации – главная защита пациента от неожиданных расходов и разочарований.

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