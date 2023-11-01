В Ставропольском крае намерены провести оперативно-профилактические мероприятия с целью разъяснения населению, что делить людей по религиозной принадлежности недопустимо, сообщает newstracker.ru .

В региональном УМВД сообщили, что мероприятия пройдут в рамках акции «Нет ненависти и вражде». Разъяснительные беседы намерены провести по всей территории региона до 10 ноября. Такое решение приняли во время круглого стола. На мероприятии присутствовали сотрудники правоохранительных органов, студенты и преподаватели.

«Всем собравшимся рассказали о роли религии в противодействии экстремистским идеям», — уточнили в МВД.

Участникам круглого стола рассказали, что не всегда можно доверять информации из интернета. Важно донести этот посыл до всех жителей региона. Также недопустимо формировать негативное отношение к представителям различных религиозных конфессий среди представителей молодого поколения. Цель акции - не допустить распространения экстремистских проявлений в регионе.

На выходных, 28 и 29 октября, в аэропорте Дагестана начались массовые беспорядки. Толчком стало то, что в интернет-мессенджере сообщили о прибытии в республику жителей Израиля. Люди отправились в аэропорт, чтобы встретить приезжих и расправиться с ними. Правоохранительные органы остановили беспорядки. Возбуждены уголовные дела. Участники протестов задержаны.

Заведомо ложные данные были опубликованы в интернет-мессенджере, который был создан украинской стороной с целью разобщить российское общество.