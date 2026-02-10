Неудачный фокус с деньгами: в Кузбассе задержали наркоторговца с прошлым

Сотрудники правоохранительных органов пришли проводить обыск в квартире 63-летнего жителя Кузбасса, которого подозревают в употреблении и распространении запрещенных препаратов. Мужчина пытался скрыть доказательства: он поджег деньги, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на региональный ЛУ МВД.

По информации ведомства, мужчину задержали в районе железнодорожного вокзала в Топках во время передвижения на автомобиле. Выяснилось, что ранее горожанин был неоднократно судим. Сотрудники правоохранительных органов направились с обыском по месту проживания.

По данным ведомства, мужчины пытался спалить деньги. Средства, предположительно, он получил за счет незаконной деятельности продажи запрещенных препаратов. Сотрудники правоохранительных органов препятствовали его действиям.

По данным ведомства, во время обыска обнаружили запрещенные препараты. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Суд избрал меру пресечения в виде ареста. Во время принятия решения была учтена попытка сжечь деньги.

Ранее сообщалось, что житель Красноармейска разбил окно пиццерии и сразу рассказал об этом своим подписчикам.