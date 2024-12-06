Невьянский завод подозревают в экологических нарушениях

Управление Росприроднадзора обратило внимание на несоответствия между реальными показателями загрязнения и данными, представленными АО «Невьянский цементник», сообщил tagilcity.ru.

Проверка началась после обращения жителей Невьянска, которые сообщили о пыли в воздухе. Вблизи населенного пункта расположен «Невьянский цементник». Люди предполагали, что руководство предприятия экономит электроэнергию и отключает фильтры.

При анализе деклараций о плате за негативное воздействие на окружающую среду сотрудники Росприроднадзора отметили несоответствие данных, предоставленных предприятием, и реальных показателей. Кроме того, компания предоставила отчеты об объемах выбросов. Сообщается, что они превышают установленные нормы.

Ранее сообщалось, что жители Нижнего Тагила четыре дня чувствовали ухудшение самочувствия из-за возможного выброса вредных выбросов в окружающую среду.