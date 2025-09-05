«Невозможно угодить абсолютно всем»: психолог поделилась советами по общению в родительских чатах

Детский и семейный психолог Наталья Наумова в беседе с корреспондентом REGIONS рассказала , как родителям лучше решить конфликтные моменты, возникающие при обсуждении вопросов в школьных чатах.

Эксперт Наумова рекомендует при возникновении спорных вопросов проводить электронное голосование. Особенно такой способ актуален при обсуждении организационных моментов, например, при выборе экскурсии или проведении мероприятия.

«Невозможно угодить абсолютно всем. Решения принимаются коллективно. Если кто-то не согласен, он вправе поступить иначе относительно своего ребенка», — отмечает Наумова.

Психолог рекомендуется родителям вести беседы в чатах лаконично. Важно сосредоточиться на обсуждении темы. Сообщение должно быть конструктивным. Рекомендовано высказывать мысли ясно и последовательно. В сообщении исключены любые формы манипуляции: шантаж или взаимные нападки.

«В чате важно корректно и очень коротко, содержательно сообщать свою позицию касательно конкретных вопросов. Стараться согласовать так, чтобы большему количеству людей все подходило», — советует эксперт.

Эксперт отметила, что задача любого обсуждения в родительском чате — прийти к такому коллективному решению, которое не будет противоречить индивидуальным запросам каждого участника. Добиться этого можно при выполнении простых правил. Проявление уважения и содержательные сообщения помогают снизить количество конфликтов и быстрее приходить к общим решениям.

