Невозмутимая угроза: мужчина заряжал пистолет перед сотрудницей ПВЗ, пока она просила его уйти

В Белове в дневное время в одном из районов города произошла стрельба. 40-летний мужчина зашел в пункт выдачи заказов популярного маркетплейса, достал предмет, напоминающий пистолет, и прямо перед испуганной сотрудницей невозмутимо начал его заряжать, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, сотрудница ПВЗ попросила посетителя покинуть помещение, однако тот не отреагировал. Закончив приготовления, он вышел на улицу и произвел три выстрела. После этого сотрудница незамедлительно обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли на место происшествия и задержали стрелявшего в микрорайоне Бабанаково.

По данным издания, задержанный пояснил, что приобрел оружие для самообороны и носил его при себе.

«Сотрудники полиции изъяли у нарушителя аэрозольное устройство для самообороны "Пионер", а также четыре газовых патроны и две гильзы», — написано в тексте официального телеграм-канала Главного управления МВД России по Кемеровской области – Кузбассу.

По информации издания, за стрельбу в черте населенного пункта мужчина получил административный штраф в размере 1 тыс. руб.

