Пять выстрелов в упор: в Ростове задержали ранее судимого стрелка, ранившего незнакомца из-за ссоры

Ссора на улице Ростова закончилась стрельбой и госпитализацией. В полицию из больницы поступило сообщение о 46-летнем мужчине, поступившем с травмами головы, плеча и предплечья. Прибывшие на место сотрудники установили: конфликт между потерпевшим и незнакомцем вспыхнул внезапно, а затем перерос в жестокую перестрелку. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Злоумышленник использовал предмет, похожий на пистолет, и произвел в сторону пострадавшего не менее пяти выстрелов. После этого скрылся. Правоохранители опросили свидетелей и изъяли записи с камер наблюдения. Личность нападавшего установили быстро. Им оказался 32-летний местный житель, ранее неоднократно судимый. Мужчину задержали.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Теперь задержанному грозит новый срок. Потерпевший остается в больнице, его состояние уточняется. Мотивы агрессии выясняют следователи.

Ранее пропавшую в Таиланде россиянку нашли похороненной в братской могиле.