«Невыносимое одиночество»: Психологи рассказали, чем опасна зависимость от сериалов

Психологи рассказали, как бороться с проблемой в случае возникновения зависимости от сериалов, сообщает NewsNN .

«Каждый человек хотя бы раз в жизни смотрел сериал. Это не порицается обществом. Но значит ли это, что сериалы безопасны и не вызывают зависимости? Нет», — говорит психолог, коуч и преподаватель психологии Юлия Калачева.

Просмотр сериала после тяжелого рабочего дня помогает расслабиться, но иногда хобби перерастает в зависимость. Беспокоиться стоит, если человек не может полноценно работать, учиться или заниматься хозяйственными делами из-за постоянного отвлечения на сериалы, рассказали эксперты.

Психолог Алексей Сапкин объяснил, чем грозит зависимость от сериалов. У человека образуются парасоциальные связи с героями. Он начинает им слишком сопереживать, погружается в сюжет. В итоге нет желания общаться с реальными людьми и выстраивать собственную жизнь. Эксперт Сапкин сравнивает зависимость от сериалов с привязанностью к социальным сетям.

Сначала человек должен понять, есть ли у него зависимость. Если он пропускает сериал или какой-то эпизод и чувствует себя несчастным и одиноким, то проблема точно есть. Психолог Юлия Калачева рекомендует разобраться, чего человеку не хватает в реальной жизни. Он однозначно заменяет это просмотром сериалов.

«Грань между безобидной привычкой и зависимостью в случае с просмотром сериалов очень тонкая. Один из главных критериев — возникнет ли у человека тревога или, к примеру, чувство невыносимого одиночества, если он не сможет посмотреть очередной эпизод», — считает собеседник NewsNN психолог Алексей Сапкин

Психолог Алексей Сапкин уверен, что победить зависимость можно только после признания, что проблема есть. Потом нужно постепенно сокращать время просмотра.

«Может сработать замена на какие-то альтернативы. Например, на образовательный контент или деятельность, связанную с взаимодействием с реальными людьми», — добавил психолог Алексей Сапкин

Еще один способ – выработать негативную ассоциацию с сериалом. Например, включать в плохом качестве или черно-белом варианте.

Аналитики заметили, что россияне пытаются справиться с осенней хандрой при помощи сериалов. Важно, чтобы увлечение не переросло в зависимость.