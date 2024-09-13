Newsler.ru оценил новую книгу Голубевой «Славянская нечисть»

Рецензент Алексей Сидоров назвал преимущества работы. Марина Голубева опирается на произведения многих философов, психологов и этнографов. Современный человек живет в настолько высоком темпе жизни, что ему особенно важно получить краткий и понятный обзор большого массива литературы. В отличие от других авторов Марина Голубева сумела максимально просто и кратко передать большой объем информации. Ее видение более современное.

«У Голубевой же все просто, доступно и понятно», — отметил рецензент.

Рецензент указал на два недостатка. В книге использован очень мелкий шрифт. Понятно, что издательство предлагает миниатюрный формат, который называют «карманным». Однако хотелось бы читать текст более высокого качества. Некоторые фрагменты разобрать проблематично. Также в книге отсутствует ляссе (закладка).

Ранее сообщалось, что спектакли молодых режиссеров в «Сцене-Молот» вызвали критику у рецензентов Properm из-за вульгарных сцен и поверхностных сценариев.