Newsler.ru: полиция игнорирует съемку интим видео на фоне монастыря

Newsler.ru сообщает, что обвинившая в действиях сексуального характера (при помощи пальца) жителя Воронежа кировчанка выкладывает в социальных сетях откровенные фото и видео. Одно из них снимали, как уверены читатели редакции, на фоне корпуса Филейского Александро-Невского монастыря. Сотрудники правоохранительных органов игнорируют откровенное поведение девушки.

«О том, что Анастасия вела съемку на развалинах монастыря, возможно выбранного ею из особо «пикантных соображений», сообщил следствию сам подозреваемый. Пояснивший, что в «экскурсионных целях» посещал места бывших видео-сессий. Правда, в СК сочли, что к делу это не относится», — поясняет Newsler.ru.

44-летний инженер из Воронежа приехал в Киров для встречи с девушкой Анастасией. Они познакомились в социальной сети. Первое свидание прошло приятно. Через неделю мужчина снова приехал. Дальше Newsler.ru рассказывает версии происшедшего со слов девушки и ее поклонника.

История задержанного

Житель Воронежа рассказал, что в тот вечер долго ждал девушку. Она сказала, что освободится, когда уснет ребенок. Мужчина зашел в подъезд с соседями. Из квартиры девушки раздавались крики ребенка и мужчины. Влюбленному показалось все это странным. Он вернулся в гостиницу, собрал вещи и уехал. По дороге его задержали сотрудники правоохранительных органов. Мужчину обвинили в акте насилия.

Версия потерпевшей

Девушка рассказывает, что сразу предупредила, что у нее есть муж (гражданский). От встреч отказывалась. В один вечер настойчивый ухажер пришел к ней домой. В подъезде он толкал ее, срывал одежду и совершал действия сексуального характера пальцем.

Воронежца задержали. Он в СИЗО. Автор материала сообщил, что в деле много нестыковок. Девушка путается в показаниях.

«Вначале Женю «пугали полиграфом», пройти который он стремился изо всех сил. Сегодня следователь старательно отказывается от общения подозреваемого с «детектором лжи», так как «не считает это важной информацией». Есть мнение, что следствие над нами издевается. Например, мы настаиваем, что намерены ознакомится с телефонной перепиской брата и его «девушки». Долго просим, и наконец кладут два полностью разряженных аппарата. На наше очевидное недоумение, реплика: «Что такое? Вы ж хотели на телефоны посмотреть. Смотрите», — рассказал брат потерпевшего.

Девушка выкладывает откровенные видео и фото сексуального характера. После скандала некоторые снимки она удалила. Родственники задержанного призвали разобраться в ситуации.

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