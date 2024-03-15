Такое уже было: ветераны полиции высказались о секс-скандале с 11-летней школьницей в Первоуральске

Ветераны полиции и уголовного розыска России прокомментировали историю про изнасилование в Первоуральске. Там троих восьмиклассников обвинили в изнасиловании 11-летней девочки, которая изначально подарила половой акт в качестве подарка на 23 февраля, пишет E1.Ru.

Бывшие милиционеры отметили, что раньше такие истории уже случались, но редко доходили до суда, если стороны заявляли о добровольности процесса. То есть, квалифицировать это как изнасилование также не могли.

«Раньше если по согласию секс, то реже до уголовки доходило. Поэтому и замуж выдавали рано, те же цыгане. К примеру, если девочка выглядела на 20 лет, то это учитывалось. А сейчас, вступая в интимную связь, надо быть точно убежденным, что ей 18 лет, паспорт спросить. Поэтому и раньше, и сейчас есть проблема с девочками, которые рано взрослеют, цыганами, представителями южных республик», — говорит Андрей Кочуров, экс-опер уголовного розыска.

Обычно за связь с несовершеннолетней молодые люди получали максимум путешествие в ПДН, а с родителей обязывали выплатить штраф. Сейчас многие законы ужесточили, и старые схемы не работают. За связь с малолетней идет серьезная ответственность, если на ситуацию жалуются родители или участники инцидента.

«Тут и подростки не понимают, что даже если девочка сама предложила, но она малолетняя или выпившая, то есть можно квалифицировать как состояние беспомощности, то им грозит срок», — отмечает бывший оперативник Юрий.

Грубо говоря, раньше такие дела с групповым насилием могли подвести под отказную. В нынешних реалиях такое невозможно.

Напомним, что 11-летняя девочка подарила трем восьмиклассникам групповой секс на 23 февраля. Это сняли на видео, которое увидела мать одного из участников. Она обратилась в полицию. Вскоре СК возбудил уголовное дело об изнасиловании несовершеннолетней.

Ранее сообщалось, что первоуральских школьников могут отправить в тюрьму, если докажут факт насилия над девочкой.