Newsler.ru выяснил причины задержания полковника Воронова: наркотики, алкоголь и игорный бизнес

Несколько источников подтвердили информацию о том, что полковник Андрей Воронов находится под домашним арестом, сообщил newsler.ru.

Воронов — экс-первый заместитель начальника УМВД по Кировской области генерала Селянина. В ночь с 22 на 23 апреля полковника остановили за езду в нетрезвом виде, а 27 апреля его уволили. Источники рассказали, с чем может быть связано задержание полковника.

Так, один из местных бизнесменов отметил, что Андрей Воронов редко управлял автомобилем в трезвом состоянии.

«После частых застолий он, вероятно, едва ль не подползал к дверям своего авто, но на предложение подбросить мог ответить, что „на своем танке он кого угодно сам подвезет“, — вспомнил известный кировский бизнесмен.

Источник Newsler.ru рассказал, что арест бывшего замначальника УМВД связан с получением взяток. Предполагается, что он разрешал незаконную деятельность в регионе.

В частности, в ночное время некоторые торговые точки нарушали правила и продавали алкоголь. Источник тажке располагает информацией, что аналогичным способом работал игровой бизнес. Его собственники давали деньги Воронову, чтобы он не пресекал их деятельность. Источник таже сообщил, что полковник мог быть связан с распространением наркотиков. Он позволял бизнесу развиваться на территории региона, за что также получал деньги.

«Сослуживцы Воронова направили Newsler.ru анонимную информацию о том, что у полковника, возможно, имеется собственный бизнес, правда, скорее всего, оформленный на маму. И даже направили фото здания на улице Розы Люксембург, 83, где находятся помещения, сдаваемые в аренду известной коммерческой компании».

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