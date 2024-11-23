Командующего группировкой войск «Юг» Анашкина сняли с должности

Командующего войсками «Юг», генерала-полковника Геннадия Анашкина сняли с должности. Об этом сообщил Telegram-канал «Рыбарь».

По информации источника, причиной стала ситуация на Северском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Генерал не предоставлял высшему руководству достоверные данные о реальном положении дел, скрывая данные и боях.

Отмечается, что подразделения ГВ «Юг» также участвуют в боевых действиях под Северском.

Информацию об увольнении Анашкина подтвердил военный корреспондент Юрий Котенок. Официальных сообщений о снятии Анашкина с поста пока не поступало.

Анашкин получил образование в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище в 1993 году. С сентября 2021 по январь 2022 года он командовал российскими войсками в Нагорном Карабахе. С 15 мая 2024 года занимал должность временно исполняющего обязанности командующего войсками Южного военного округа.

Ранее РИА Новости сообщили, что украинские военные насильно занимали жилые дома в Селидово в ДНР.