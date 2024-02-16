NewsNN: криминальными авторитетами 90-ых становились совершенно разные люди

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» рассказывает о жизни криминальных авторитетов только Казани. Проблема же была актуальная для всех регионов РФ, сообщает newsnn.ru . В эксклюзивном проекте редакция рассказывает о самых нашумевших ОПГ Нижегородской области.

Самым резонансным преступлением в истории группировки братьев Абрамовых стал инцидент 2005 года с нападением на сотрудников полиции. Правоохранители перевозили из бухгалтерии 2 миллиона рублей. Преступники расстреляли их. В этом же году главу банды задержали, а его подельника и сожительницу убили.

Банда Ильгара Аллахвердиева прославилась своей жестокостью. Члены группировки не поделили «общак». Они убивали членов семьи одного из авторитетов у него на глазах. Позже подожгли дом, когда в нем находились дети.

Житель Нижегородской области Сергей Полубинский прославился тем, что решал все конфликты без применения силы. Одного его слова было достаточно, чтобы все вокруг сделали так, как он распорядился. Очевидцы рассказывали о необыкновенном даре убеждения криминального авторитета.

Ранее подполковник РУБОП Михаил Игнатов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как казанские поезда в Москве встречали с ОМОНом.