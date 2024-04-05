Илон Маск: вступление Украины в НАТО станет началом ядерной войны

Известный предприниматель Илон Маск сравнил с началом ядерного апокалипсиса возможность вступления Украины в Северо-Атлантический альянс. Такую точку зрения он высказал в социальной сети Х.

Миллиардер прокомментировал пост с видео о встрече украинского министра Кулебы и госсекретаря Соединенных Штатов Блинкена. В нем представитель США обещает, что Киев обязательно будет принят в НАТО. Маск тут же высказался о том, что это приведет к ядерной войне.

«Это буквально начало фильма про ядерный апокалипсис», - выразил он свое мнение.

Он также прикрепил к своему посту отрывок фантастического художественного фильма «На следующий день», где изображена война между СССР и США.

Ранее Илон Маск обвинил Байдена в срыве мирных переговоров между Украиной и РФ. Он саботировал возможность мирного соглашения между ними.