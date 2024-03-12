NewsNN: нижегородский репетитор надругался над подростком

Источник в правоохранительных органах сообщил NewsNN , что в полицию обратилась мама 17-летней девушки. Женщина утверждает, что преподаватель по изобразительному искусству позволил себе непристойное поведение по отношению к ее дочери.

В настоящее время нижегородского репетитора по изобразительному искусству разыскивают сотрудники правоохранительных органов для дачи показаний. В деле детально разбираются. Сообщается, что студентка пришла на занятие к репетитору в одну из мастерских.

Мама подростка отмечает, что репетитор снял с девушки штаны во время занятий. Мужчина позволил себе прикасаться к ее ягодицам и интимным частям тела. Женщина написала заявление в полицию с требованием привлечь его к ответственности. Инцидент произошел 9 марта.

Ранее мы сообщали, что в Киевской области супруги снимали порнографические видео с участием несовершеннолетних дочерей. Отчим неоднократно насиловал девочек 11 и 13 лет. Аналогично поступила и мама подростков. Предполагается, что таким образом семейная пара хотела заработать деньги, публикуя видео в сети.