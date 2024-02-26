Под Киевом семейная пара насиловала дочерей на камеру

В Киевской области супруги издевались над дочками и насиловали их ради создания незаконного откровенного контента. Об этом сообщает украинское издание ТСН.

Женщина из Киевской области заставляла дочерей 11 и 13 лет участвовать в съемках порнографических материалов. Иногда их снимал отчим, но чаще он сам становился участником неправомерных видео. Оба родителя насиловали девочек с целью создания запрещенного 18+ контента, вероятно, для заработка денег в Сети.

Местонахождение супругов было установлено: их задержали и арестовали. В Киевской областной прокуратуре отметили, что уже направили обвинительный акт в отношении фигурантов.

Теперь матери подростков и отчиму предстоит ответить по закону, причем сразу по нескольким пунктам и статьям. Им вменяют изготовление детской порнографии, ее распространение, торговлю детьми и развращение несовершеннолетних.

Уточняется, что семейной паре грозит пожизненное заключение.

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