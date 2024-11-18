NewsNN: оленьи рога и игрушки для взрослых приносят нижегородцы в ломбард

Управляющий ломбардом Василий Блинков рассказал, что нижегородцы приносят в ломбард самые неожиданные вещи и предметы, сообщил newsnn.ru.

Эксперт отметил, что раньше в ломбард чаще всего приносили золото. Сейчас россияне преимущественно сдают бытовую технику. Однако некоторые предложенные предметы вызывают удивление. Например, люди приносят зонтики. Такие предметы приемщик брать не будет.

Из необычных вещей эксперт назвал оленьи рога и игрушка для взрослых.

«Один раз приносили для интимных утех аппарат. Но без проверки мы не берем, поэтому отказались», — пошути собеседник NewsNN.

В практике Василия Блинкова был случай, когда сдали украденные инструменты. В ломбард пришли сотрудники правоохранительных органов, которые изъяли все имеющиеся инструменты. Затем в полиции разбирались, что именно было похищено. Через месяц вернули все предметы, которые не значились в списках пропавших.

Эксперт считает, что при приемке вещей важно быть еще и психологом. Приходится обращать внимание на человека и его поведение. Конечно, если пришел наркоман, то Василий Блинков и его коллеги не принимают никакие предметы.

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