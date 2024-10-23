Житель Кемерова под предлогом позвонить воровал телефоны у знакомых

В полиции Кузбасса рассказали о местном жителе, который различными способами воровал мобильные телефоны, некоторые гаджеты хранил дома, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Мужчину задержали. Во время обыска в квартире обнаружили похищенные мобильные телефоны. Кемеровчанин использовал различные способы обмана. Некоторые гаджеты он забрал у знакомых. Сначала просил позвонить, а потом скрывался с телефоном. Зафиксировано три подобных случая.

Один раз мужчина пришел в гости к своему знакомому. Когда хозяин отвлекся, он украл у него телефон. Семь аппаратов задержанный похитил из ломбарда. Предварительно он сломал витрины. После совершения преступления некоторые гаджеты сдал в другие ломбарды города.

«В ходе предварительного следствия потерпевшим была возвращена большая часть похищенных смартфонов», — отметили в полиции Кузбасса.

Сотрудники правоохранительных органов собрали достаточное количество улик, подтверждающих вину мужчины. Материалы дела переданы в суд для установления вины кемеровчанина. Максимальный срок наказания может составить 10 лет.

Ранее сообщалось, что в Кемерове 49-летний мужчина незаконным путем получил 35 тыс. руб., продавая воду под видом бензина.