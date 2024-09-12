NewsNN: по поручению Путина у музея-заповедника восстановят учебный трамплин

Общественник рассказал, что местные жители неоднократно обращались с просьбой восстановить учебный трамплин. Люди хотели бы, что он расположился непосредственно на территории музея-заповедника. Кроме того, в регионе есть база «Кузнечиха», которая была построена еще в советские годы. На данной локации также можно разместить трамплин.

Летом 2024 года президент России Владимир Путин поручил разобраться с данным вопросом. Общественный деятель Сергей Гостев узнал, что до конца нынешнего года специалисты проведут обследование технического состояния основных конструкций. Следующий этап работы — согласование концепции капитального ремонта. Документы направят на госэкспертизу. К непосредственной реализации проекта приступят примерно в 2026 году.

Ранее сообщалось, что Путин поручил Мантурову контролировать ситуацию в Курской области.