Путин поручил Мантурову контролировать ситуацию в Курской области
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Президент России Владимир Путин поручил первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову контролировать работу гражданских ведомств по ситуации в Курской области.
Такое поручение глава государства дал во время совещания с членами правительства, которое проходит в среду, 7 августа, передают РИА Новости.
Утром 6 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) вместе с боевиками «РДК»* предприняли попытку прорваться на территорию Курской области. По данным Министерства обороны РФ, в состав группировки входили порядка 300 боевиков, 11 единиц танков и более 20 бронированных машин. Отмечалось, что боевики атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня.
Как ранее сообщал временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов, на границе с Украиной российские пограничники уничтожили 16 единиц военной техники противника.
По информации Министерства здравоохранения РФ, травмы и ранения в результате атаки ВСУ на Курскую область получили 24 человека, 11 из которым потребовалась госпитализация.
Данная попытка незаконно вторгнуться на территорию России у ВСУ не первая. Ранее украинские боевики пытались прорваться на территорию Брянской и Белгородской областей, граничащих с Украиной.
Ранее врио региона Смирнов сообщил, что держит постоянный контакт с президентом РФ Владимиром Путиным.
*Росфинмониторингом внесены в перечень террористических запрещенных организаций в РФ