NewsNN поговорил с соседями подозреваемого в убийстве жены и полуторагодовалой дочери

Соседи нижегородца, которого подозревают в убийстве супруги и полуторагодовалой дочери, преимущественно положительно отзываются о мужчине, сообщил newsnn.ru.

Источник NewsNN рассказал, что вечером 12 января к сотрудникам правоохранительных органов обратились жильцы одного из домов. По словам людей, их сосед Николай убивал жену Анастасию. Они видели много крови. По прибытию правоохранители обнаружили на полу супругу мужчины, который закрылся в квартире. Он пытался покончить жизнь самоубийством. Супругов доставили в больницу. Ночью жена умерла. В квартире правоохранители обнаружили тело полуторагодовалой дочери.

Соседи не понимают, что стало причиной конфликта в семье. Они рассказали, что подозреваемый в убийстве Анастасии и малолетней дочери, помогал в благоустройстве улицы. Он навел порядок на детской площадке.

«Они всегда так дружно гуляли. [Николай] девочку обнимал, целовал. Собачка рядом [была]», — рассказала NewsNN одна из соседок.

По словам соседей, никто не видел Николая в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотических препаратов. Жильцы отметили, что не слышали криков из квартиры Анастасии и Николая. Никто не видел девушку со следами побоев.

Соседи рассказали, что вечером 12 января семья выгуливала собаку во дворе. В их поведении не было предпосылок для скандала. Некоторые жильцы не верят, что Николай мог совершить преступление в адекватном состоянии. Они отметили, что никто из соседей близко не общался с супругами, поэтому могли не знать о проблемах.

«Под веществами, наверное, был. Что-нибудь привиделось ему», «Видно, у него какое-то состояние было, что он не понимал, что делает», — рассказали нижегородцы.

Ранее сообщалось, что житель Херсонской области мужчина убил жену из-за политических разногласий.