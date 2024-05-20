NewsNN: полуголая женщина бегала по магазину и просила нижегородцев ее не убивать

В пресс-службе регионального МВД NewsNN сообщили, что в ведомство обратились пять жителей Нижнего Новгорода с просьбой разобраться с женщиной, которая испуганно бегала по магазину в трусах и лифчике.

Изначально видео появилось в местном паблике. В супермаркет, расположенный в Нижнем Новгороде в Ленинском районе, забежала женщина. Из одежды на ней было только нижнее белье.

Подписчики писали, что встретили ее в воскресенье, 19 мая, в магазине. Она испуганно подбегала к каждому и спрашивала, не убьют ли они ее. Некоторых она умоляла не убивать ее. Периодически испуганная женщина подбегала к двери, приоткрывала ее и настороженно выглядывала на улицу. В руках у неизвестной была бутылка с каким-то напитком.

Сотрудники МВД подтвердили, что к ним обращались горожане. Сотрудники правоохранительных органов нашли нарушительницу порядка. Появилась необходимость в передаче ее медикам. Теперь в ведомстве выясняют все детали происшедшего.

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