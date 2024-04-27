Жители Приморского края осудили голого уссурийца, который раздавал клубнику прохожим

Абсолютно голый житель Приморского края раздавал прохожим клубнику. Одна из свидетелей сняла видео и выложила его в сети. Пользователи осудили не только поведение молодого человека, но и окружающих, сообщает vostokmedia.com .

На видео запечатлен момент, как абсолютно голый, ничем не прикрывший гениталии мужчина, подходит к молодым людям и угощает их клубникой. Ребята принимают угощения. Автор не скрывает своего недовольства происходящим. Подписчики также осудили подобное поведение. Некоторые раскритиковали реакцию окружающих, ведь прохожие могли применить силу или обратиться в полицию.

Несмотря на множество негативных комментариев, к сотрудникам правоохранительных органов никто не обратился. Они самостоятельно обнаружили видео во время мониторинга социальных сетей. Жителя Уссурийска разыскивают для дальнейших разбирательств.

Некоторые пользователи социальных сетей предположили, что голый мужчина — жертва неудачного спора. Попадались и юмористические комментарии.

«Осталось ему найти даму такую же, только с шампанским», — написал один из пользователей.

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