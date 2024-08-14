NewsNN: школьника заподозрили в домогательствах к ровеснику-инвалиду

Мама десятилетнего нижегородца обратилась в полицию. Она подозревает, что ее сына домогался третьеклассник, сообщил newsnn.ru.

Женщина отправила своего сына в детский санаторий. Мальчик обучается в коррекционной школе. Его наблюдает психиатр. Имеет инвалидность. В санатории вожатая один раз застала мальчика с другим отдыхающим без одежды. Они укрылись одеялом и лежали на одной кровати. Детей попросили одеться и разойтись. Вожатая начала дальше разбираться в ситуации.

Десятилетний нижегородец рассказал, что его новый друг предложил уединиться с ним в шкафчике. Он уверяет, что против него были совершены действия сексуального характера. Сотрудники полиции уже назначили медицинские экспертизы, которые подтвердят или опровергнут данную информацию.

Новым другом мальчика стал третьеклассник, который воспитывается в благополучной семье. Ранее не был замечен ни в каких противоправных делах. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего. Информацией с NewsNN поделился собственный источник.

Ранее сообщалось, что психотерапевт Фомин рассказал, как женщине спастись от домогательств таксиста.