Психотерапевт рассказал, как женщине спастись от домогательств таксиста

В крайнем случае можно использовать газовый баллончик. Об этом в беседе с «Газетой.ру» заявил врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин.

В последнее время водители такси все чаще пристают к пассажиркам. Они неадекватно реагируют на оголенные части тела, воспринимая это как призыв к действию. И дело тут вовсе не в женщинах, а в культурном воспитании самих таксистов.

В случае домогательств с их стороны эксперт советует сохранять спокойствие. Важно четко отстаивать свою позицию, чтобы дать уверенный отпор. Озвучьте возможные негативные последствия для водителя, если он пристает к вам. Ведь женщины имеют право чувствовать себя в безопасности, как отметил психотерапевт Фомин.

Ранее в Подмосковье задержали таксиста, похитившего деньги у пассажирки.