NewsNN: в Нижнем Новгороде с полок магазинов «Лэтуаль» убирают «радужные» товары

Информация о том, что в сети магазинов «Лэтуаль» сотрудники закрашивают радужные гривы единорогов однотонными маркерами, оказалась достоверной, сообщает newsnn.ru .

Telegram-канал «Осторожно новости» проинформировал, что сотрудники розничной сети «Лэтуаль» получили от руководства задание — закрасить гривы единорогов бренда Unicorn Approve, которые разукрашены в цвета радуги. Иногда у единорогов грива розового цвета, но чаще всего именно радужная. Сотрудникам поручено зарисовывать их однотонными маркерами.

Корреспондент NewsNN решил проверить данную информацию. Журналист посетил одну торговую точку, расположенную в Нижнем Новгороде. В ассортименте много продукции Unicorn Approve с единорогом. «Радужная» грива закрашена коричневым и синим маркером.

На официальном сайте «Лэтуаль» у единорогов по-прежнему гривы разноцветные.

Фото: [ newsnn.ru ]

Ранее в Нижнем Новгороде задержали на пять суток девушку, которая появилась в кафе в сережках с изображением радуги. После освобождения горожанка рассказала, будет ли надевать сережки и считает ли решение суда справедливым.